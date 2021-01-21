Российским чиновникам и военным запретят иметь двойное гражданство

Правило также будет распространяться на омбудсменов, председателя Банка России, сотрудников таможенных органов и других лиц. Фото: Алексей Кунилов

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иметь иностранное гражданство (подданство) или вид на жительство в других странах государственным и муниципальным служащим, военнослужащим, главам субъектов РФ. Правило также будет распространяться на омбудсменов, председателя Банка России, сотрудников таможенных органов и других лиц.

Законодательная инициатива принимается в продолжение поправок к российской Конституции. Документы в Госдуму внёс Президент России Владимир Путин. По данным Госдумы, законопроект предполагает корректировку сразу 24 федеральных законов, которые касаются разных категорий чиновников.

К слову, новые нормы ещё не начали действовать, а депутат фракции КПРФ Денис Парфёнов уже обвинил часть своих коллег в том, что у них двойное гражданство. Спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось просить профильный комитет сделать необходимые запросы в федеральные органы и правоохранительные ведомства. После чего он заявил: «На сегодня у нас нет данных о том, что депутаты Государственной думы имеют второе гражданство» (приводит слова председателя пресс-служба Госдумы).

Аналогичные поправки в Трудовой кодекс РФ также одобрены в первом чтении. Согласно новой статье 349.6 ТК РФ, россияне, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, смогут работать в органах власти только при условии, что они не будут муниципальными или гражданскими служащими и им не нужно оформлять допуск к государственной тайне.

В законопроектах говорится и том, что лица, попадающие под ограничения и имеющие на момент вступления в силу новых норм иностранное гражданство, должны сообщить по месту службы и работы эти сведения. После чего подаются документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства или права на постоянное проживание.

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