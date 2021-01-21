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21 января 2021, 19:35

Владимир Путин назначил Михаила Бабича замдиректора службы по военно-техническому сотрудничеству

Ранее он занимал пост первого заместителя министра экономического развития РФ.

Ранее он занимал пост первого заместителя министра экономического развития РФ. Фото: с сайта Министерства экономического развития Российской Федерации

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Ранее он занимал пост первого заместителя министра экономического развития РФ.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

«Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», - говорится в тексте документа.

Указ главы государства вступает в силу со дня подписания. Другим своим указом, глава государства присвоил Михаилу Бабичу воинское звание генерал-майора.

Михаил Бабич в разные годы занимал должности полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. С 30 сентября 2019 года назначен первым заместителем Министра экономического развития Российской Федерации.

Областная газета Свердловской области

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