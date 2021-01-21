Владимир Путин назначил Михаила Бабича замдиректора службы по военно-техническому сотрудничеству

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Ранее он занимал пост первого заместителя министра экономического развития РФ.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
«Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», - говорится в тексте документа.
Указ главы государства вступает в силу со дня подписания. Другим своим указом, глава государства присвоил Михаилу Бабичу воинское звание генерал-майора.
Михаил Бабич в разные годы занимал должности полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. С 30 сентября 2019 года назначен первым заместителем Министра экономического развития Российской Федерации.