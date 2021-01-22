«Справедливая Россия» подпишет манифест об объединении с двумя партиями

Федеральные СМИ со ссылкой на Сергея Миронова сообщили, что он, Захар Прилепин и Геннадий Семигин могут возглавить федеральный партийный список на выборах в Госдуму. Окончательное решение будет принято на партийном съезде летом. Фото: Павел Ворожцов

На этой неделе лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил об объединении партии с «Патриотами России» и молодой партией «За правду». Он не стал скрывать, что таким образом они рассчитывают в преддверии выборов в Госдуму «на укрупнение на левом фланге патриотических сил». 21 января в каждой из трёх партий прошли заседания руководящих органов, на которых были приняты политические заявления о готовности к слиянию.

«Областная газета» узнала о подробностях этого политического союза у председателя свердловского отделения «Справедливой России», советника председателя партии Андрея Кузнецова. Он подчеркнул, что объединение партий происходит на базе парламентской партии «Справедливая Россия»:

– Мы в свой состав принимаем две партии. При этом новая партия не создаётся, изменятся сама «Справедливая Россия», – объяснил он.

«Облгазета» уже писала о том, что после объединения партия будет иметь название «Справедливая Россия – за правду», однако это короткая версия. Предполагаемое полное название звучит как «Социалистическая партия Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Оказывается, что лидер партии Сергей Миронов вёл переговоры не только с «За правду» и «Патриотами России». Он призывал и призывает объединиться гораздо большее число партий.

– Двери открыты – если кто-то захочет присоединиться к этому союзу, то пожалуйста, – пояснил Андрей Кузнецов. – При этом Сергей Миронов сказал, что, по его ощущениям, до выборов в Госдуму вряд ли к союзу кто-то присоединится ещё. Но он не исключает, что после сентябрьских выборов объединительный процесс продолжится.

Отметим, что идею объединения левых патриотических сил в декабре этого года озвучивала и партия «За правду».

Один из следующих шагов – принятие тремя партиями манифеста. Оно должно состояться 28 января. До этого документ рассмотрят руководящие органы партий. А 22 февраля одновременно со съездами «Патриотов России» и «За правду» пройдёт съезд «Справедливой России», на котором внесут изменения в устав «СР» и сформируют руководящие органы с учётом новых партийцев и их интересов.

На сайте эсеров сообщается, что объединённую партию может возглавить именно Сергей Миронов. При этом будут избраны два сопредседателя – Геннадий Семигин (лидер «Патриотов России») и лидер «За правду» Захар Прилепин (настоящее имя – Евгений Прилепин). При этом аналитиками обсуждается и вариант, что со временем Миронова может сменить Прилепин. В интервью на радио «Эхо Москвы» действующий лидер эсеров такого исхода события не исключил (в случае принятия такого решения на одном из съездов).

Изменения коснутся и представительств партий на региональном уровне. Напомним, что в Свердловской области помимо «Справедливой России» зарегистрировано отделение партии «За правду» (председатель – Анатолий Губарев). «Патриотов России» в этом списке нет. Пока подробностей, как это будет происходить, немного.

– Там, где уже есть устоявшиеся сильные региональные отделения, крупные изменения вряд ли произойдут. Но есть отделения, требующие развития и обновления, новым партийцам будет предложено там проявить свои возможности, – объяснил Кузнецов. – Мы будем включать представителей партии Прилепина в свою работу. Будем проводить региональную конференцию по выдвижению кандидатов на съезд. Возможно, туда будут делегированы и представители партии «За правду».

Справка «ОГ» (врезка) Любопытно, что в 2006 году новая партия, которая положила начало «Справедливой России», как раз создавалась объединением «Родины», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. После чего к ней присоединялись и другие политические партии. У «СР» в Госдуме – 23 представителя, в том числе от Свердловской области - Дмитрий Ионин. «За правду» создана в 2020 году. В Госдуме не представлена. По итогам выборов-2020 её представитель получил мандат в Рязанской областной думе. «Патриоты России» образована в 2005 году после раскола КПРФ. В Госдуме не представлена. Имеет 22 места в региональных парламентах.

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