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22 января 2021, 17:08

Владимир Путин предложил снять возрастное ограничение для госслужащих, назначаемых президентом

Владимир Путин

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предполагающий снятие возрастного ограничения для назначаемых президентом госслужащих. Фото: пресс-служба Кремля

В России для госслужащих, назначаемых главой государства, могут снять ограничение по возрасту, при котором допускается нахождение на посту. С таким предложением выступил Президент РФ Владимир Путин.

Он внёс в Госдуму законопроект, предполагающий, что «на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет». Соответствующие изменения могут быть внесены в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему этого возраста и занимающему руководящую должность высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. Если законопроект примут, это ограничение будет отменено.

Областная газета Свердловской области

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