В Кремле прокомментировали расследование о «дворце Путина» и незаконные акции 23 января

Пресс-секретарь президента предложил сравнить количество митингующих с числом проголосовавших за Владимир Путин и поправки в Конституции РФ. Фото: Павел Ворожцов

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование о «дворце Путина» и незаконные акции, прошедшие в стране 23 января. По словам представителя Кремля, никакого дворца в Геленджике у главы государства нет, а на митинги «вышло мало людей».

Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Пресс-секретарь президента предложил сравнить количество митингующих с числом проголосовавших за Владимира Путина и поправки в Конституции РФ.

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию», – сказал представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков назвал «чистым враньём» расследование Алексея Навального, посвящённое так называемому «дворцу Путина», который якобы строится для российского лидера в Геленджике.

«Каждый, кто смотрит или читает очередные материалы, посвященные очередному «разоблачению Путина», должен «включить голову», - заявил пресс-секретарь президента РФ, подчеркнув, что у президента «нет никакого дворца в Геленджике».

По словам Дмитрия Пескова, «огромный объект» который расположен на побережье, является частным и у него «есть какие-то собственники».

Ранее Дмитрий Песков уже рассказывал что в Кремле ознакомились с публикацией главы Фонда борьбы с коррупции Алексея Навального о «дворце Путина».

Напомним, после задержания главы Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алексея Навального, его сторонники начали призывать к несогласованным акциям 23 января.

Шествие прошло в том числе и в Екатеринбурге. По подсчётам корреспондентов «Облгазеты», в колонне прошло порядка 5 тысяч человек. Колонна растянулась на несколько километров. Сначала акция проходила достаточно спокойно. Силовики несколько раз по громкоговорителю предупреждали участников шествия о том, что данное мероприятие незаконно и они могут быть привлечены к ответственности. Ближе к 16:00 участников акции начали вытеснять с площади у Театра драмы сотрудники ОМОНа. По информации министерства общественной безопасности региона, в ходе акции в Екатеринбурге было задержано 14 человек