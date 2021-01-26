На 65-м году жизни скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько

29 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником. Фото: пресс-служба Кремля.

Бывший вице-премьер России, помощник председателя правительства Михаила Мишустина Сергей Приходько скончался после продолжительной болезни. На момент смерти ему было 64 года.

Информацию о смерти Сергея Приходько подтвердили в пресс-службе кабмина информагентству ТАСС.

Соболезнования выразил Президент России Владимир Путин.

"Ушёл из жизни Сергей Эдуардович Приходько – человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы", – передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Сергей Приходько родился в Москве 12 января 1957 года. Он окончил Московский государственный институт международных отношений в 1980 году, а после окончания вплоть до 1997 года работал в структурах министерства иностранных дел России.

С 1997 по 1998 год являлся помощником Президента РФ по международным делам. Ещё один год проработал в должности замруководителя аппарата Президента РФ, а затем с 1999 по 2004 год - заместителем руководителя администрации Президента РФ - начальником Управления Президента РФ по внешней политике.

С 2004 до 2012 года занимал пост помощника главы государства. После этого Сергей Приходько работал в качестве первого замруководителя аппарата Правительства РФ, вице-премьера - руководителя аппарата правительства, председателя совета директоров агентства ипотечного жилищного кредитования. Также он был первым заместителем главы аппарата правительства, а 29 января 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил его своим помощником.