Темы дня

Политика / Политика в России
26 января 2021, 16:01

Владимир Путин поучаствует в мероприятиях к 90-летию Бориса Ельцина

Владимир Путин в троллейбусе в музее Ельцина

В 2015 году Владимир Путин приезжал в Екатеринбург на открытие Ельцин Центра. Фото: пресс-служба Кремля

Стало известно, что Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, которые пройдут в честь 90-летия первого президента страны Бориса Ельцина. Памятная дата отмечается 1 февраля.

"Мемориальные мероприятия планируются, мы сообщим своевременно", - передаёт ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. При этом представитель Кремля затруднился сказать заранее, будут ли вместе с президентом в этих мероприятиях участвовать члены семьи Бориса Ельцина.

Добавим, в Екатеринбурге и Ельцин Центре 1 февраля пройдёт ряд мероприятий. Программу празднования 90-летия со дня рождения Бориса Ельцина можно посмотреть здесь.

Напомним, что в 2015 году Владимир Путин приезжал в Екатеринбург на открытие Ельцин Центра.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 17:21 / Общество
Три уральских вуза объединились для увеличения потока иностранных студентов
26.01.2021, 17:11 / Общество
В Свердловской области фиксируется рост числа заболевших COVID-19 среди пенсионеров и молодёжи
26.01.2021, 16:51 / Общество
В Свердловской области запланированы перерывы в вещании 20 эфирных телеканалов
26.01.2021, 16:21 / Общество
Пара из Свердловской области выиграла миллион в лотерею
26.01.2021, 16:20 / Общество
Утверждены 22 члена Общественной палаты Екатеринбурга