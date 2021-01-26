Владимир Путин поучаствует в мероприятиях к 90-летию Бориса Ельцина

В 2015 году Владимир Путин приезжал в Екатеринбург на открытие Ельцин Центра. Фото: пресс-служба Кремля

Стало известно, что Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, которые пройдут в честь 90-летия первого президента страны Бориса Ельцина. Памятная дата отмечается 1 февраля.

"Мемориальные мероприятия планируются, мы сообщим своевременно", - передаёт ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. При этом представитель Кремля затруднился сказать заранее, будут ли вместе с президентом в этих мероприятиях участвовать члены семьи Бориса Ельцина.

Добавим, в Екатеринбурге и Ельцин Центре 1 февраля пройдёт ряд мероприятий. Программу празднования 90-летия со дня рождения Бориса Ельцина можно посмотреть здесь.

Напомним, что в 2015 году Владимир Путин приезжал в Екатеринбург на открытие Ельцин Центра.