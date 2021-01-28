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28 января 2021, 17:04

Лидеры партий "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду" подписали манифест об объединении

Объединение

Лидеры партий "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду" подписали манифест об объединении. Фото: Павел Ворожцов.

Председатели политических партий "Справедливая Россия" (Сергей Миронов), "За правду" (Захар Прилепин) и "Патриоты России" (Геннадий Семигин) подписали манифест об объединении левопатриотических сил. Церемония состоялась в Государственном центральном музее современной истории России.

Согласно тексту манифеста, решение об объединении принято на основе взаимного уважения и общих целей. Лидеры партий считают, совместно политические силы смогут добиться реализации "важнейших целей и задач создания в России солидарной, социально ориентированной экономики".

"Сегодня мы начинаем долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых сил", - заявил Сергей Миронов на церемонии подписания.

Также в манифесте прописаны "12 принципов правды, патриотизма и справедливости", которые коалиция будет воплощать в жизнь, сообщает "Российская газета". Речь идёт, в частности, об усилении борьбы с коррупцией, обеспечении финансовой стабильности, сокращение разрыва между бедными и богатыми, формирование новых рабочих мест и повышение уровня МРОТ, пенсий и пособий.

Помимо этого в планы коалиции левополитических сил входят отказ от ЕГЭ, равное обеспечение россиян социальной инфраструктурой и повышение качества и доступности медицины.

Напомним, о планах по объединению трёх партий стало известно 20 января. 21 января в каждой из трёх партий прошли заседания руководящих органов, на которых были приняты политические заявления о готовности к слиянию. Возможное название новой партии после объединения - "Справедливая Россия - за правду".

Областная газета Свердловской области

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