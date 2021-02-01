Бывший российский премьер-министр перенёс вакцинацию без каких-либо последствий. Фото: Алексей Кунилов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев привился от COVID-19. Государственный деятель провакцинировался одним из отечественных препаратов ещё два месяца назад.

Об этом зампредседателя Совбеза РФ заявил в интервью «Интерфаксу» и ряду российских СМИ. По словам Дмитрия Медведева, он специально не называет, какую именно из отечественных вакцин предпочёл, чтобы у людей «не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой». Бывший российский премьер-министр перенёс вакцинацию без каких-либо последствий.

При этом заместитель председателя Совбеза РФ подчеркнул, что все российские вакцины эффективны и дееспособны, однако прежде чем выбрать одну из них, необходимо проконсультироваться с врачом, сдать кровь, понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает организм.

«Вакцинация - это всегда индивидуальная история. Это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин», - рассказал Дмитрий Медведев.

Напомним, как сообщала «Областная газета», массовая вакцинация от ковида стартовала в России 18 января. На данный момент применяются две российские вакцины: «Спутник V», Российского центра имени Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона», Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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