Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании суда по правам человека. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин дал поручение изучить вопрос о создании в стране суда по правам человека. Также он поручил рассмотреть условия освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и подготовить предложения для совершенствования законодательства в данной сфере.

Данные поручения были даны по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 28 января.

"Рассмотреть совместно с Министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Предложения должны быть предоставлены до 1 июня 2021 года.

Кроме того, российский лидер поручил Вячеславу Лебедеву и уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой рассмотреть вопрос "об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими". Также до 1 июня им будет необходимо представить предложения по совершенствованию законодательства России в данной сфере.

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