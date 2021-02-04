Темы дня

Политика / Политика в России
4 февраля 2021, 20:44

Владимир Путин утвердил показатели эффективности работы губернаторов

Владимир Путин

Владимир Путин утвердил перечень показателей эффективности работы губернаторов. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности глав субъектов РФ. В перечень входят 20 показателей.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, список включает в себя такие показатели как:

  • доверие к власти, уровень которого определяется посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в регионах национальных целей развития;
  • численность населения субъекта РФ;
  • доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью;
  • уровень бедности;
  • уровень образования;
  • ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
  • условия для воспитания развитой, социально ответственной личности;
  • доля граждан, систематически занимающихся физкультурой;
  • эффективность системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодёжи;
  • число посещения культурных мероприятий;
  • объём жилищного строительства;
  • количество семей, которые улучшили свои жилищные условия;
  • качество городской среды;
  • качество окружающей среды;
  • доля дорожной сети в крупных городах, соответствующей нормативам;
  • численность населения, занятого в сфере малого и среднего бизнеса;
  • темпы роста реальной среднемесячной зарплаты;
  • темпы роста реального среднедушевого денежного дохода населения;
  • темпы роста физического объёма инвестиций в основной капитал;
  • "цифровая зрелость" органов госвласти субъектов РФ, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.

Администрация Президента РФ должна будет ежегодно до 1 марта представлять главе государства доклад о значениях показателя, обозначенного в первом пункте. Доклад о значениях остальных 19 показателей должно предоставлять Правительство России.

Отметим, что в апреле 2019 года Владимир Путин уже подписывал документ об утверждении оценки эффективности работы высших должностных лиц и исполнительных органов власти в субъектах РФ. Однако новый документ вносит очень много глубинных изменений в механизмы отчётности и оценки работы губернаторов, из-за чего было решено отменить указ от 25 апреля 2019 года.

В частности, из предыдущего документа в новый перекочевали такие параметры эффективности, как доверие к власти, уровень бедности, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни, качество окружающей среды, качество дорожной сети, численность населения, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, а также темпы роста физического объёма инвестиций в основной капитал. Остальные пункты были либо сформулированы иначе, либо вообще отсутствовали.

Читайте также:

Глава региона утвердил контрольные цифры оценки своей работы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.02.2021, 20:44 / Политика
Владимир Путин утвердил показатели эффективности работы губернаторов
04.02.2021, 19:47 / Спорт
В Екатеринбурге в 2022 году пройдут "пилотные" соревнования Универсиады
04.02.2021, 19:12 / Общество
Евгений Куйвашев отменил дистант в школах, колледжах и вузах
04.02.2021, 18:23 / Общество
Детсадам Свердловской области разрешили работать со 100% заполняемостью
04.02.2021, 18:01 / Общество
В Свердловской области смягчили ограничения, касающиеся работы кафе