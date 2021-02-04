Владимир Путин утвердил показатели эффективности работы губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности глав субъектов РФ. В перечень входят 20 показателей.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, список включает в себя такие показатели как:
- доверие к власти, уровень которого определяется посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в регионах национальных целей развития;
- численность населения субъекта РФ;
- доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью;
- уровень бедности;
- уровень образования;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- условия для воспитания развитой, социально ответственной личности;
- доля граждан, систематически занимающихся физкультурой;
- эффективность системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодёжи;
- число посещения культурных мероприятий;
- объём жилищного строительства;
- количество семей, которые улучшили свои жилищные условия;
- качество городской среды;
- качество окружающей среды;
- доля дорожной сети в крупных городах, соответствующей нормативам;
- численность населения, занятого в сфере малого и среднего бизнеса;
- темпы роста реальной среднемесячной зарплаты;
- темпы роста реального среднедушевого денежного дохода населения;
- темпы роста физического объёма инвестиций в основной капитал;
- "цифровая зрелость" органов госвласти субъектов РФ, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений.
Администрация Президента РФ должна будет ежегодно до 1 марта представлять главе государства доклад о значениях показателя, обозначенного в первом пункте. Доклад о значениях остальных 19 показателей должно предоставлять Правительство России.
Отметим, что в апреле 2019 года Владимир Путин уже подписывал документ об утверждении оценки эффективности работы высших должностных лиц и исполнительных органов власти в субъектах РФ. Однако новый документ вносит очень много глубинных изменений в механизмы отчётности и оценки работы губернаторов, из-за чего было решено отменить указ от 25 апреля 2019 года.
В частности, из предыдущего документа в новый перекочевали такие параметры эффективности, как доверие к власти, уровень бедности, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни, качество окружающей среды, качество дорожной сети, численность населения, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, а также темпы роста физического объёма инвестиций в основной капитал. Остальные пункты были либо сформулированы иначе, либо вообще отсутствовали.
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