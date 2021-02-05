В Кремле объяснили, зачем вводятся критерии оценки эффективности губернаторов

По словам Дмитрия Пескова, утверждение нового перечня показателей направлено на "разбюрокрачивание" системы оценки губернаторов. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков объяснил, зачем были обновлены критерии оценки эффективности работы глав субъектов РФ. По его словам, утверждение нового перечня показателей направлено на разбюрокрачивание системы оценки губернаторов.

Как заявил Дмитрий Песков, определять, соответствует ли глава региона утверждённым критериям, будет аппарат Президента и Правительство РФ.

"Деятельность глав российских регионов и так оценивалась по целому ряду критериев и ранее тоже, но этих критериев было очень много. Сейчас произошли оптимизация и облегчение всей системы оценки, она стала более компактной, более понятной", - передаёт слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Он отметил, что расширение группировки показателей направлено на разбюрокрачивание и повышение эффективности оценки. Дмитрий Песков также заявил, что новый набор критериев более понятен самим губернаторам, которые смогут в онлайн-режиме следить за своей эффективностью.

Напомним, 4 февраля Президент России Владимир Путин подписал новый указ об утверждении перечня показателей оценки эффективности работы губернаторов, который включает в себя 20 критериев.