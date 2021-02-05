В Кремле объяснили, зачем вводятся критерии оценки эффективности губернаторов

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков объяснил, зачем были обновлены критерии оценки эффективности работы глав субъектов РФ. По его словам, утверждение нового перечня показателей направлено на разбюрокрачивание системы оценки губернаторов.
Как заявил Дмитрий Песков, определять, соответствует ли глава региона утверждённым критериям, будет аппарат Президента и Правительство РФ.
"Деятельность глав российских регионов и так оценивалась по целому ряду критериев и ранее тоже, но этих критериев было очень много. Сейчас произошли оптимизация и облегчение всей системы оценки, она стала более компактной, более понятной", - передаёт слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.
Он отметил, что расширение группировки показателей направлено на разбюрокрачивание и повышение эффективности оценки. Дмитрий Песков также заявил, что новый набор критериев более понятен самим губернаторам, которые смогут в онлайн-режиме следить за своей эффективностью.
Напомним, 4 февраля Президент России Владимир Путин подписал новый указ об утверждении перечня показателей оценки эффективности работы губернаторов, который включает в себя 20 критериев.
Кстати
В апреле 2019 года Владимир Путин уже подписывал документ об утверждении оценки эффективности работы высших должностных лиц и исполнительных органов власти в субъектах РФ. Однако новый документ вносит очень много глубинных изменений в механизмы отчётности и оценки работы губернаторов, из-за чего было решено отменить указ от 25 апреля 2019 года.
В частности, из предыдущего документа в новый перекочевали такие параметры эффективности, как доверие к власти, уровень бедности, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни, качество окружающей среды, качество дорожной сети, численность населения, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, а также темпы роста физического объёма инвестиций в основной капитал. Остальные пункты были либо сформулированы иначе, либо вообще отсутствовали.