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8 февраля 2021, 18:32

Владимир Путин поручил разработать программу в сфере климата и экологии на 2021-2030 годы

Владимир Путин

О подписании указа глава государства сообщил в ходе заседания Совета по науке и образованию. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений на 2021-2030 годы. Разработка и утверждение программы возложены на Правительство РФ.

О подписании указа глава государства сообщил в ходе заседания Совета по науке и образованию.

"Смысл программы в том, чтобы вместе с бизнесом и учёными разработать и внедрить отечественные технологии, которые обеспечат экологическую безопасность, улучшат состояние окружающей среды, внесут действенный вклад в решение проблем изменения климата", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, кабмин должен будет подготовить и утвердить программу в 6-месячный срок. Кроме того, Правительству при разработке и реализации программы необходимо будет обеспечить взаимодействие деятельности Минприроды, Минобрнауки, Минэкономразвития и иных федеральных органов исполнительной власти.

План по реализации программы также включает в себя:

  • финансирование мероприятий, включённых в программу, за счёт бюджетных ассигнований;
  • согласование сроков проведения мероприятий, включённых в план реализации нацпроектов "Экология" и "Наука";
  • создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лабораторий и научно-образовательных центров, осуществляющих исследования в сфере экологического развития страны и климатических изменений.

Сопредседателями совета по реализации данной программы стали вице-премьер Виктория Абрамченко и специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а секретарём совета назначена статс-секретарь - замминистра природных ресурсов и экологии Светлана Радченко. Кроме них в состав совета вошли ещё 24 человека. 

Областная газета Свердловской области

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Владимир Путин поручил разработать программу в сфере климата и экологии на 2021-2030 годы