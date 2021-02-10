Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ

Глава государства подчеркнул, что «отечественная внешнеполитическая служба может по праву гордиться своей богатой историей». Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел Российской Федерации с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника. Он отмечается сегодня, 10 февраля.

Обращение российского лидера к работникам дипломатического ведомства опубликовано на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что «отечественная внешнеполитическая служба может по праву гордиться своей богатой историей».

«Опираясь на славные традиции, заложенные предшественниками, российские дипломаты и сегодня находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем», - говорится в обращении Президента РФ.

Владимир Путин отметил, что во многом благодаря активным и последовательным действиям Министерства иностранных дел удалось добиться стабилизации ситуации в ряде «горячих точек» и обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнёров.

Отдельно Президент отметил эффективную работу, проделанную МИДом по оказанию помощи российским гражданам, оказавшимися за рубежом в разгар пандемии COVID-19.

Глава господарства призвал дипломатические службы наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах.

Ключевыми задачами российский лидер назвал углубление евразийской интеграции, её сопряжение с другими региональными интеграционными проектами, а также защиту права соотечественников за рубежом и укрепление позиций русского языка в мировом культурном пространстве.

Напомним, День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Ранее работников дипломатических служб поздравил с профессиональным праздником губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Добавим, что сегодня в 15:00 в Екатеринбурге в зале регионального центра Президентской библиотеки (ул. Белинского, 15, 3 этаж) откроется выставка «75 лет Генеральной Ассамблее Организации Объединенных наций». Презентацию экспозиции для иностранных дипломатов проведёт представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.