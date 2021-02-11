У Владимира Путина может появиться новый формат общения с журналистами

Речь идёт о "быстром" общении по телефону после значимых мероприятий. Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что предложит Владимиру Путину новый формат общения с журналистами. Речь идёт о "быстром" общении по телефону, конференц-коллах после значимых мероприятий.

"Мы обязательно обратим на это внимание и мы обратимся к президенту с просьбой использовать те или иные содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие быстрые телефонные брифинги можно было делать", - передают РИА Новости слова Дмитрия Пескова. Сам он уже использует формат конференц-коллов в общении с журналистами.

Известно, что до пандемии журналисты кремлевского пула имели возможность напрямую задавать вопросы Президенту РФ на полях крупных международных мероприятий.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что в обозримом будущем Владимир Путин вернётся к обычному очному формату работы, в том числе к поездкам в сопровождении журналистов.

Накануне Президент России провёл закрытыю встречу с 35 главредами СМИ по видеосвязи. Детали беседы не разглашаются.