В 2003 году Сергей Носов получил учёную степень доктора технических наук. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня 60-летний юбилей отмечает губернатор Магаданской области, экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Два с половиной года назад Сергей Константинович покинул Средний Урал, чтобы начать работу на посту главы далёкого северного региона. Но мы по-прежнему на связи, что очень радует. В день своего рождения Носов раскрыл для нас несколько жизненных правил.

Жёсткий, амбициозный, неудобный своей прямотой – таким Сергея Константиновича видели его коллеги по администрации Нижнего Тагила. А для простых людей он подчас был единственным чиновником, кто помогал реально – не словом, а делом. Наш тагильский спецкор Галина Соколова вспоминает:

– Он всегда выходил в народ, публичность его не пугала. Бабушки его буквально за руку водили, рассказывали о своих проблемах. И он слушал, советовал, решал. Авторитет Носова был очень большим потому, что в нём не было двуличности – с трибуны он говорил именно то, что мы реально думали. Конечно, его обожали женщины – он высокий, красивый. До сих пор остались «фанатки», которые следят за его успехами по новостям и соцсетям.

Сам Сергей Константинович с большой теплотой вспоминает годы работы в Свердловской области (см. большое интервью с ним в «Облгазете» № 236 от 21.12.2019 г.). И уверенно следует своим принципам, осваивая Магаданскую.

Сначала узнать, потом делать выводы

– Ехал работать с настроением, что Колыма – это что-то тягостное, мягко говоря. Увидел людей, у которых долгое время не решались проблемы. И первое желание было – поговорить с ними, воспринять, понять их жизненный настрой. Первые две недели прошли трудно – акклиматизация, белые ночи, солнце – непонятно, когда спать, а когда работать… Потом втянулся. Жителей узнал. Открыл для себя красоту Колымы. И показал её всем делегациям, в том числе правительственным, которые побывали у нас. Видел реакцию федеральных руководителей – почувствовал гордость и радость.

Отдаваться делу полностью

– Всё, что происходит в Магаданской области, в Магадане – для меня не пустой звук. Искренне переживаю за регион и стараюсь максимально погрузиться в проблемы, чтобы их решить. Иначе ничего не получится – уверен в этом, необходимо отдаваться делу полностью. В этом плане я на 100% – магаданец.

Работать с прицелом на будущее

– В процессе работы нужно не только выполнять поставленные задачи, но и помнить, что каждый день учит нас чему-то новому. И молодые кадры, которые сейчас работают над проблемами нашего региона, в том числе в составе правительства, – они трудятся на своё будущее, будущее колымчан, на свой профессиональный рост. Сейчас мы обучаем специалистов, используя практики лучших компаний и корпораций страны, из регионов, где внедряют современные методы управления, включая бюджетные процессы. Радует, что отдача есть, люди растут профессионально, и территория – тоже. В 2018 году область была на 80-м месте в различных рейтингах российских регионов, а сейчас мы поднялись в середину, ближе к первой тридцатке, а по некоторым показателям ещё выше.

Выход есть всегда

– Тупиковые, критические ситуации только мотивируют. Никогда не надо сдаваться. Выход есть всегда. Такие моменты, как правило, дают оригинальные и эффективные решения. И профессионализм управленца измеряется как раз этим – уметь быстро сориентироваться в проблеме и разрешить её.

Досье «ОГ» Сергей Носов родился в 1961 году в Магнитогорске. Продолжатель семейной династии металлургов (его дед – Григорий Носов, советский инженер-металлург, лауреат двух Сталинских премий). Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт (инженер-металлург) и Академию народного хозяйства РФ при Правительстве РФ (менеджер высшей категории). Прошёл трудовой путь от подручного сталевара на Магнитогорском металлургическом комбинате до вице-президента по технической политике ООО «ЕвразХолдинг». С 2006-го по 2012 год работал на промышленных предприятиях в Москве. В 2012 году одержал разгромную победу над конкурентами на выборах главы Нижнего Тагила, набрав 92 процента голосов. Проработал на этом посту до 2017 года. В мае 2018 года указом Президента РФ назначен врио губернатора Магаданской области. А в сентябре 2018 года избран губернатором, набрав почти 82 процента голосов. Член Высшего совета ВПП «Единая Россия».

Губернатору Магаданской области С.К. Носову Уважаемый Сергей Константинович! Сердечно поздравляю Вас с 60-летием! С большим уважением отношусь к Вам как к талантливому руководителю, профессионалу высокого класса, сильному, целеустремлённому человеку, не боящемуся принимать трудные решения, брать на себя ответственность за результат. С теплом вспоминаю время нашей совместной работы и благодарю за большой личный вклад в комплексное развитие Нижнего Тагила, существенное повышение качества жизни людей. Желаю Вам успехов на посту Губернатора Магаданской области, достижения всех поставленных целей, счастья, благополучия и крепкого здоровья! С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев