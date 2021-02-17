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17 февраля 2021, 15:04

Владимир Путин пообещал не допустить внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму

Президент России провёл в режиме видеоконференции встречу с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Президент России провёл в режиме видеоконференции встречу с руководителями парламентских фракций Государственной думы. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с руководителями парламентских фракций Государственной думы. Глава государства пообещал не допустить внешнего вмешательства в думские выборы и ударов по суверенитету России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во встрече с президентом приняли участие лидеры ЛДПР Владимир Жириновский, КПРФ Геннадий Зюганов, «Справедливой России» Сергей Миронов и «Единой России» Сергей Неверов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что федеральные парламентские выборы имеют «исключительную значимость для России, для стабильного эффективного развития нашего государства, для успешного решения тех важнейших задач, которые отражены в национальных проектах».

«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах и, главное, очень важно для избирателей», - заявил Владимир Путин.

По словам президента, граждане России справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. При этом особая ответственность лежит именно на партиях «большой четвёрки».

«Именно граждане России сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», - призвал глава государства.

Ранее не допустить вмешательства США в выборы в Госдуму РФ призвал Вячеслав Володин.

Напомним, в этом году пройдёт важнейшая для политических сил страны кампания – выборы в Госдуму России и Заксобрание Свердловской области. Ранее «Областная газета» рассказывала, кто может стать новым лицом политических партий на предстоящих выборах.

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