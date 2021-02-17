Глава государства призвал защитить российские выборы от внешнего вмешательства

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Широкий круг вопросов, связанных в том числе с подготовкой к предстоящим осенью выборам нового состава российского парламента, обсудили участники совещания, которое в режиме видеоконференции провёл вчера Президент России Владимир Путин с руководителями фракций Государственной думы.

Отметив, что Госдума РФ нынешнего созыва работает очень интенсивно и профессионально, глава государства попросил депутатов и впредь держать под особым контролем приоритетные вопросы социальной политики, добиваться, чтобы законы, принимаемые на основе новых конституционных гарантий в сферах демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки и экономики, стали реальным стимулом развития этих сфер.

А обратив внимание на повышение градуса дискуссий в российском парламенте, президент призвал законодателей провести предстоящие выборы депутатов достойно, на высокой конкурентной основе, соблюдая культуру диалога даже с непримиримыми оппонентами.

- Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах, – подчеркнул Владимир Путин и добавил, что итоги избирательной кампании определят сами избиратели, а выбор, который сделают граждане России, необходимо защитить от любых попыток внешнего вмешательства, не допустить никаких ударов по суверенитету нашей страны.

При этом глава государства напомнил, что партиям, придерживающимся патриотических позиций, надо не только работать со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто не следит за политикой или придерживается другой точки зрения, настроен критично.

В своём выступлении на совещании председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин акцентировал внимание на угрозе, которую представляет для нашей страны деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ. Заметив, что это серьёзный вызов не только для нас, и что с этим столкнулись в том числе и США. Владимир Путин согласился, что «это серьёзный вопрос, и мы, конечно, об этом должны заранее подумать».

Руководители руководители фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Сергей Неверов в своих выступлениях затронули различные аспекты внутренней и внешней политики, выдвинули ряд предложений и инициатив.