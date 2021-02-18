В Кремле ответили на вопрос о "Путин-центре"

Идея создания "Путин-центра" не обсуждается. Фото: Владимир Мартьянов

Президент РФ Владимир Путин не рассматривает идею создания культурно-исторического центра в свою честь по аналогии с "Ельцин Центром" в Екатеринбурге. В Кремле ничего об этом не известно.

"Мне неизвестно, чтобы эта тема была хоть как-то на повестке дня", - приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова на соответствующий вопрос о "Путин-центре".

Напомним, что первый в стране Президентский центр открылся в столице Урала пять лет назад - 25 ноября 2015 года. В церемонии участвовали Владимир Путин, Дмитрий Медведев и вдова первого президента РФ Наина Ельцина. В "Ельцин Центре" работают музей, образовательный центр и художественная галерея.