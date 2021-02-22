«Справедливая Россия» официально сменила название после слияния с двумя партиями

Возглавил новое объединение Сергей Миронов. Фото: скриншот с сайта "Единой России"

Делегаты XI Съезда «Справедливой России» проголосовали за внесении изменений в устав партии. После слияния с партиями «За правду» и «Патриоты России» новая коалиция получила название Социалистическая политическая партия «Справедлива Россия – Патриоты – За правду». Возглавил объединение Сергей Миронов.

Также согласно изменениям в устав, введены новые выборные должности: Сопредседатель партии – Председатель Центрального совета партии (осуществляет руководство деятельностью Центрального совета), Сопредседатель партии – Председатель Палаты депутатов партии (осуществляет руководство деятельностью Палаты депутатов, Совета Палаты депутатов). Сопредседатели избираются на Съезде тайным голосованием.

Также вводятся должности: секретарь Центрального совета (обеспечивает деятельность Центрального совета партии), секретарь Палаты депутатов (обеспечивает в пределах своих полномочий деятельность Палаты депутатов партии, Совета Палаты депутатов), исполнительный Секретарь Президиума, который возглавляет Центральный Аппарат партии и осуществляет непосредственное руководство его деятельностью. Общее руководство ЦАП остается за Председателем партии. Секретари избираются Президиумом партии.

На региональном уровне вводится должность Заместителя Председателя Совета регионального отделения партии (выборное должностное лицо регионального отделения партии, действующее на основании поручений Председателя Совета регионального отделения).

Кроме того, в ходе XI Съезда в ряды «Справедливой России» единогласно приняты Захар Прилепин, Геннадий Семигин и ещё 48 сторонников партий «За правду» и «Патриоты России».

По итогам голосования, председателем обновленной партии «Справедливая Россия — За правду» был избран Сергей Миронов – он стал единственным выдвинутым кандидатом. Захар Прилепин и Геннадий Семигин заняли посты сопредседателей.

Добавим, что ранее участников XI Съезда партии поприветствовал Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что «Справедливая Россия» является одной из авторитетных политических сил в стране.

Отдельно российский лидер отметил стремление партии «к широкой консолидации патриотических, социально ориентированных партий и общественных организаций в целях эффективного решения ключевых задач развития России».

«Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с ещё большей энергией результативно трудиться на благо Отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах», - говорится в обращении Президента.

Напомним, об объединении партии с «Патриотами России» и молодой партией «За правду» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов завил в январе.

Таким образом эсеры рассчитывают «на укрупнение на левом фланге патриотических сил» в преддверии выборов в Госдуму. 21 января в каждой из трёх партий прошли заседания руководящих органов, на которых были приняты политические заявления о готовности к слиянию.