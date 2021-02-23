Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех свердловчан с Днём защитника Отечества

Российский лидер направил главе региона поздравительную телеграмму.. Фото: пресс--служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех жителей региона с Днём защитника Отечества. Российский лидер направил главе региона поздравительную телеграмму.

В своём поздравлении глава государства подчеркнул, что День защитника Отечества «дорог всем, кто искренне гордится славными, героическими страницами истории нашей страны, кто ратной службой и трудовыми свершениями приумножает могущество державы.

Ещё одно поздравление направил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В послании говорится, что праздник отмечается в знак глубокого уважения к мужественным и сильным духом людям, «тем, кто посвятил себя нелёгкой воинской службе и в мирное время защищает национальные интересы России, бережёт покой её граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны».

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, премьер-министр отметил, что в этот день в России с особым чувством благодарности чествует ветеранов Вооружённых сил, «чей героизм и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне».

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. Накануне праздника в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику полководца Георгия Жукова. В этом году отмечается 125 лет со дня рождения маршала.