Глава государства почтил память погибших воинов. Фото: пресс-служба Кремля

В День защитника Отечества Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Глава государства почтил память погибших воинов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в церемонии приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны.

Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула.

Напомним, ранее российский лидер записал по случаю Дня защитника Отечества видеообращение. Также глава государства направил поздравительную телеграмму губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.