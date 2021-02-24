Число политических партий в России сократилось в два раза за два года

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что сейчас действует 36 политических партий. Ещё два года назад их число составляло 70.

По двух из действующих партий - "Возрождение аграрной России" и Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России" - уже принято решение Верховным судом РФ об их ликвидации.

"По последним данным Минюста РФ, которые поступили в ЦИК, сейчас в стране действует 36 политических партий. Давайте вспомним: ещё года два назад их было за 70. Вот прошёл такой естественный отбор", - передаёт ТАСС слова Эллы Памфиловой, сказанные на заседании Центризбиркома.

Она также напомнила, что ранее на съезде трёх партий ("Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России") было принято решение о ликвидации двух из них. "С учётом того, что все они обладали правом участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей, теперь таких партий остается 14", - сообщила председатель ЦИК РФ.

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