Топ-5 законов, которые вступают в силу в марте

Нововведения позволят повысить уровень защиты прав потребителей – держателей карты «Мир», в число которых входят работники бюджетной сферы, пенсионеры, военнослужащие, получатели социальных выплат. Фото: Галина Соловьева

В России введут новый дорожный знак, расширят круг продавцов, обязанных принимать оплату картой «Мир», и усилят защиту персональных данных. Рассказываем об изменениях, которые произойдут в жизни россиян в марте.

Оплата картой «Мир»

В России продолжают поэтапно снижать порог годовой выручки, при достижении которого продавцы и агрегаторы обязаны принимать оплату картой «Мир». Сейчас этот порог составляет 40 миллионов рублей, с 1 марта эта сумма сократится до 30 миллионов, а с 1 июля – до 20 миллионов. Это следует из закона от 31 июля 2020 года №290-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О защите прав потребителей».

Защита персональных данных

С 1 марта усиливается защита персональных данных. Сейчас гражданин даёт согласие на обработку сведений о себе, поставив галочку рядом с пунктом «разрешаю». С этого момента оператор персональных данных может совершать с ними любые действия из списка. По новым правилам он должен будет запрашивать отдельное разрешение гражданина на каждое действие с его персональными данными. При заполнении согласия человек сможет решать, какая именно информация о нём может использоваться публично, а какая нет. Молчание или бездействие человека не будет считаться согласием на обработку информации.

Кроме того, у пользователей появится возможность требовать от оператора удаления сведений о себе. Об этом говорится в законе от 30 декабря 2020 года №519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных».

Новый дорожный знак

В первый весенний день на дорогах страны появится новый знак. Он будет предупреждать водителей о фото- и видеофиксации нарушений ПДД, говорится в постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2020 года №2441. Вне населённых пунктов знак будут устанавливать за 150–300 метров до начала зоны контроля, а в населённом пункте – на въезде в него. Новый знак будет применяться самостоятельно и заменит действующий указатель.

Новые правила для многоквартирников

В силу вступают также новые санитарно-эпидемиологические правила, прописанные в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №3. Они касаются, в частности, содержания многоквартирных домов. С 1 марта управляющие компании должны будут не реже раза в месяц проводить промывку и дезинфекцию мусоропроводов, над паркингами многоквартирников нельзя будет размещать помещения для работы с детьми и медицинские организации. Кроме того, разгрузка товаров для магазинов и офисов, расположенных в жилых домах, не должна производиться со стороны входов в подъезды.

Полный стаж в электронных трудовых

С 7 марта каждый гражданин сможет обратиться в ПФР для включения в свой индивидуальный лицевой счёт информации о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период до 2020 года, сказано в законе «О внесении изменений в ст. 12 и 16 ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». Ранее в электронные трудовые вносили сведения о работе только за период с 1 января прошлого года.

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