Российский дипломат рассказал, почему ему пришлось возвращаться из КНДР на дрезине

Всего на родину таким образом вернулись 8 сотрудников посольства России в КНДР и членов их семей. Фото: МИД РФ

Третий секретарь российского посольства Владислав Сорокин рассказал о причинах возвращения дипломатов с детьми из Северной Кореи, а также о том, почему они выбрали путь, часть которого нужно было проделать на самодельной дрезине.

Российский дипломат заявил, что у КНДР налажен путь выезда иностранцев через Китай. Их подвозят и забирают на автобусах. Это занимает несколько недель, так как въезжающие в КНР должны пройти карантин. Россиянам такой вариант не подошёл, так как им необходимо было срочно вернуться на родину, поэтому они сами попросили у северокорейской стороны выехать путём, часть которого пришлось преодолеть на дрезине.

"У нас три семьи уезжали, у каждого свои обстоятельства, в том числе медицинские у детей. Ничего сверхсрочного, но тем не менее это требовало оперативного нашего выезда именно в Россию, а не в Китай", - передаёт ТАСС слова Владислава Сорокина.

Напомним, что ему и пришлось как единственному мужчине в "отряде" толкать самодельную дрезину около километра до границы с Россией. Всего на родину таким образом вернулись 8 сотрудников посольства России в КНДР и членов их семей. Владислав Сорокин возвращался с трёхлетней дочкой Варей, которая стала самой юной участницей этого путешествия. До этого они проехали 32 часа на поезде и 2 часа на автобусе. МИД РФ накануне подробно рассказывал, как возвращались россияне в условиях закрытых границ и приостановки пассажирского сообщения.