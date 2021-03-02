Владимир Путин поздравил Михаила Горбачёва с 90-летием

Владимир Путин заявил, что Михаил Горбачёв относится к плеяде выдающихся государственных деятелей, которые оказали значительное влияние на ход мировой истории. Фото: кадр из видео с YouTube-канала "BBC News - Русская служба".

Президент России Владимир Путин поздравил президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований, бывшего Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва с юбилеем. Сегодня ему исполняется 90 лет.

Владимир Путин заявил, что Михаил Горбачёв относится к плеяде неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, которые оказали значительное влияние на ход мировой истории.

"Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал юбиляру здоровья и всего самого доброго.

Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольное в Северо-Кавказском крае. Начиная с 13 лет он совмещал учёбу в школе с работой в колхозе и на машинно-тракторной станции. В 1949 году он удостоился ордена Трудового Красного Знамени за ударный труд на уборке зерновых.

После окончания школы с серебряной медалью он поступил в МГУ им. М.В. Ломоносова, где с отличием окончил юридический факультет в 1955 году. Во время учёбы в вузе, в 1952 году, он был принят в КПСС. После МГУ он был направлен в Ставрополь, где к 1962 году дослужился до первого секретаря крайкома ВЛКСМ.

Пост Генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачёв занял в 1985 году и занимал его вплоть до 1991 года. Также в период с 1990 по 1991 год он был первым и последним Президентом СССР. На счету Михаила Горбачёва более 70 наград и премий, а также несколько десятков почётных званий, но самая значимая из них - Нобелевская премия мира, которой последний Генсек ЦК КПСС удостоился в 1990 году.

Кстати, в интервью ТАСС Михаил Горбачёв рассказал, что в честь его юбилея выходит книга под названием "Понять Горбачёва", составленная на основе писем к нему.

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