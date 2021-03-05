Свердловский омбудсмен возглавила Постоянную комиссию по личным правам в СПЧ при Президенте

Татьяна Мерзлякова является членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с октября 2019 года. Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова возглавила одну из 11 Постоянных комиссий в Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Речь идёт о Постоянной комиссии - 2 "По личным правам".

За кандидатуру Татьяны Мерзляковой на пост председателя комиссии члены СПЧ проголосовали единогласно. Решение принималось на заседании совета.

"Перед советом стоят очень сложные задачи. Я благодарна коллегам за высокую оценку моих знаний и опыта. Также хочу поздравить Светлану Маковецкую с избранием её на пост председателя ПК-1 "По развитию институтов гражданского общества". Она большой профессионал в этой области", - передаёт слова Татьяны Мерзляковой пресс-служба свердловского омбудсмена.

В феврале Президент России Владимир Путин поставил перед СПЧ 11 задач, под решение которых были реорганизованы постоянные комиссии.

Напомним, что Татьяна Мерзлякова является членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с октября 2019 года.

Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.