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9 марта 2021, 15:25

Уроженка Тюмени Татьяна Костарева стала заместителем полпреда Президента РФ в УрФО

Татьяна Костарева

Татьяна Костарева была назначена 4 марта. Фото: сайт полпреда Президента РФ в УрФО.

Назначен третий заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. Данный пост заняла Татьяна Костарева.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации Президента России Антон Вайно, говорится на сайте полпреда Президента РФ в УрФО. Уточняется, что назначение произошло на прошлой неделе, 4 марта.

Досье

Татьяна Костарева родилась в Тюмени. В 1996 году окончила Тюменский государственный университет.

В разные годы работала на следующих должностях: консультант постоянной комиссии Тюменской областной думы, помощник вице-губернатора, консультант замглавы Тюмени, консультант главы Тюмени, замглавы Тюмени.

В январе 2006 года назначена руководителем аппарата губернатора Тюменской области. Затем – замгубернатора. Также была заместителем министра строительства и ЖКХ РФ.

Напомним, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев был губернатором Тюменской области с 2005 по 2018 год.

Добавим, у уральского полпреда есть ещё два заместителя – Александр Калиберда (уроженец Коммунарска, Ворошиловградская область) и Борис Кириллов (родился в Магнитогорске Челябинской области).

Добавим, в конце прошлого года "Облгазета" сообщала, что Виктор Дубенецкий ушёл в отставку с поста заместителя полпреда Президента РФ в УрФО. Он занимал эту должность с 2018 года.

Областная газета Свердловской области

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