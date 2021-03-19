Павел Крашенинников намерен в шестой раз пойти в Госдуму

Павел Крашенинников зарегистрировался на внутрипартийное голосование. Фото: Ирина Порозова

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников выдвинулся на праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму VIII созыва. Он стал первым кандидатом в депутаты нижней палаты парламента от Свердловской области, зарегистрированным на внутрипартийное голосование.

Павел Крашенинников прокомментировал своё выдвижение именно от Свердловской области так:

— Я здесь родился, учился и какое-то время работал. Даже после того, как я уехал отсюда, я никогда связь (с регионом. — Прим. «ОГ») не терял.

Наш земляк избирается в Государственную думу с 1999 года, текущий созыв для него — пятый подряд. Он является соавтором более 250 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. В 2020 году Павел Крашенинников был сопредседателем рабочей группы по пoдготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Как рассказал «Облгазете» замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, также на участие в праймериз заявились Иван Ерёменко (от Берёзовского одномандатного округа), Алёна Григорьева, Геннадий Ковалёв и Владислав Четин (по спискам). Они направили свои документы через сайт, но оргкомитет ещё не рассмотрел их.

Ранее о желании выдвигаться на праймериз заявляли, в частности, действующие депутаты Максим Иванов и Антон Шипулин, а также вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Особый интерес общественности прикован к политической судьбе Героя России Дамира Юсупова. По словам секретаря регионального отделения партии Виктора Шептия, на данный момент заявления о намерении участвовать в праймериз от лётчика в оркомитет не поступало.

— Мы информируем только о тех кандидатах, которые такое решение приняли, — добавил Виктор Шептий.

В свою очередь, Павел Крашенинников выразил надежду на участие Дамира Юсупова в праймериз:

— Надеюсь, что он всё-таки выдвинется. У нас по транспортному законодательству огромное количество проблем. У него тем более юридическое образование.

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