Вступил в силу запрет на владение иностранцами участков в Крыму

Ограничения наложены, в том числе на Ялту, Евпаторию, Керчь, Судак, Феодосию, Севастополь, Алушту. Фото: Оксана Жилина

20 марта вступил в силу указ Президента России Владимира Путина, подписанный год назад, о запрете иностранцам и иностранным компаниям владеть участками в Крыму. Полуостров был включён в перечень приграничных территорий.

Ограничения наложены, в том числе на Ялту, Евпаторию, Керчь, Судак, Феодосию, Севастополь, Алушту. Если в установленный срок права на землю не были переданы, то имущество подлежит принудительной продаже, пишет "Российская газета".

По данным на начало 2021 года, в собственности иностранцев находились 11 тысяч участков в Крыму.

Напомним, что семилетняя годовщина воссоединения Крыма с Россией отмечалась 18 марта 2021 года. Президент России Владимир Путин провёл в этот день совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, поговорил с общественностью по видеосвязи и выступил на праздничном мероприятии в Лужниках.