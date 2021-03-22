Евгений Куйвашев подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России"

Глава региона будет участвовать в определении кандидатов от партии по списку в нижнюю палату парламента РФ. Фото: пресс-служба свердловского отделения "Единой России".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал документы для регистрации в качестве участника предварительного голосования "Единой России". Согласно заявке, он планирует участвовать в праймериз по определению кандидатов от партии по списку в Госдуму РФ.

"Главное – поддержать предстоящие выборы, поддержать своих товарищей. И, естественно, раскрыть планы, которые мы собираемся реализовать, привлечь широкое внимание общественности к программам кандидатов, программе партии по развитию нашей области и страны", – передаёт слова губернатора Свердловской области пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Как заявил председатель регионального оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования Виктор Шептий, в период регистрации кандидатов, помимо уже состоявшихся политиков, будет рассматриваться много "новых людей".

"Евгений Куйвашев подал документы одним из первых. При этом интерес проявляют и люди, которых мы не знаем. У нас один из способов подачи документов – электронный, и уже видим, что граждане регистрируются и проявляют интерес как к предварительному голосованию в Госдуму, так и в Заксобрание региона", – отметил Виктор Шептий, добавив, что это говорит об открытости процедуры.

Он подчеркнул, что предварительное голосование – это хороший инструмент для создания партийного кадрового резерва.

Приём документов для регистрации участников предварительного голосования продлится до 29 апреля.

Ранее о своём намерении в шестой раз пойти в Госдуму заявил председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он стал первым кандидатом в депутаты нижней палаты парламента РФ от Свердловской области, зарегистрированным на внутрипартийное голосование. Павел Крашенинников избирается в Государственную думу с 1999 года, текущий созыв для него – пятый подряд.

Ранее о желании выдвигаться на праймериз заявляли, в частности, действующие депутаты Максим Иванов и Антон Шипулин, а также вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.