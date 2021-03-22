Руководитель аппарата Госдумы РФ покинет свой пост

Татьяна Воронова покинет должность главы аппарата нижней палаты парламента РФ. Фото: пресс-служба Государственной думы России.

Татьяна Воронова покинет должность главы аппарата нижней палаты парламента РФ. Соответствующее решение 22 марта принял Совет Госдумы.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, в этот же день был утверждён новый руководитель аппарата. Им станет первый замглавы аппарата Госдумы РФ Игорь Дивейкин.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, отставка Татьяны Вороновой связана с её переходом на другую работу - она будет топ-менеджером в ПАО "НОВАТЭК".

Татьяна Воронова родилась 30 марта 1975 года в городе Тайшет. В 2004 году она была избрана депутатом Заксобрания Иркутской области, а с 2005 по 2007 годы была председатель координационного совета молодёжного движения "Молодая гвардия Единой России".

С 2007 по 2011 годы была депутатом Госдумы РФ пятого созыва, затем заняла должность членом Центральной избирательной комиссии. После этого она перешла в управление внутренней политики Администрации президента, где в 2015 году стала руководителем управления. С октября 2016 года была руководителем аппарата Госдумы.

С 2013 по 2015 год Игорь Дивейкин работал в администрации Президента РФ, а в 2016 году он занял пост заместителя руководителя аппарата - управляющего делами Госдумы.