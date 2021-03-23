Евгений Куйвашев рассказал Николаю Патрушеву о стабильности межнациональных отношений на Среднем Урале

Евгений Куйвашев напомнил, что Средний Урал - один из самых многонациональных субъектов РФ, где проживают представители 160 национальностей. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в УрФО, которое провёл секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Глава Среднего Урала рассказал о важности стабильных межнациональных отношений для сохранения государственности.

Как сообщала "Облгазета" ранее, в совещании, которое проходило в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, участвовали главы всех регионов Уральского федерального округа, областные министры и представители ведомств, а также полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Николай Патрушев заявил, что в России межнациональные отношения являются важнейшей частью общественно-политической жизни государства.

"Фундаментальные принципы укрепления межнационального мира и согласия выстраивались на протяжении всей истории России. Важную роль играют создание комфортной среды проживания для всех национальностей, защита традиционной культуры, духовных ценностей, норм морали, нравственности, хранителями которых выступают семья, национальная культура, история и религия", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В свою очередь Евгений Куйвашев напомнил, что Средний Урал - один из самых многонациональных субъектов РФ, где проживают представители 160 национальностей, действует около 800 религиозных объединений и более 100 национально-культурных организаций. Он подчеркнул, что Свердловская область всегда уделяла пристальное внимание вопросам этноконфессионального мира.

"На уровне региональной и муниципальной власти выстроено конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами. В том числе, по профилактике экстремизма и конфликтов на межнациональной или межконфессиональной почве. В Свердловской области постоянно действует межведомственная комиссия по профилактике экстремизма", - заявил губернатор.

В регионе проводится ряд дополнительных мер по трудоустройству иностранных граждан, которые не могли найти работу в период пандемии COVID-19. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в области также увеличена господдержка некоммерческих организаций, реализующих проекты по поддержанию стабильности межэтнических отношений - только в 2020 году субсидии получили 47 проектов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Полпред Президента РФ в УрФО выступил с докладом, в котором был сделан акцент на системной работе федерального округа по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений.

"В регионах на сегодняшний день создана вся необходимая нормативная база. В целях выполнения поручения Президента России создана система мониторинга ситуации в этноконфессиональной сфере, которую координирует аппарат полномочного представителя", - рассказал он.

Отметим, что после совещания по вопросам национальной безопасности Евгений Куйвашев уйдёт в плановый двухнедельный отпуск. Исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до 7 апреля будет Александр Высокинский.