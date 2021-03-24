Президент РФ отрешил от должности губернатора Пензенской области

Напомним, что Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Документ вступил в силу.

"Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности Губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации", - говорится в тексте Указа, опубликованного на сайте Кремля.

В минувшие выходные Иван Белозерцев и другие подозреваемые по делу о взятке были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России.

Следователи предъявили обвинение губернатору Пензенской области, главе группы фармкомпаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все шесть подозреваемых арестованы на два месяца, до 20 мая Басманным судом Москвы.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получал взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на общую сумму свыше 31 млн рублей за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Напомним, что Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. До этого он был председателем областного Заксобрания, главой Пензы и председателем городской думы. После его задержания в Кремле не исключили, что главу региона могут отправить в отставку в связи с утратой доверия. 23 марта был подписан соответствуюзий Указ Президента России.