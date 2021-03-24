Правительство Пензенской области уходит в отставку. Ранее Президент России Владимир Путин отстранил от должности главу региона Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

"В соответствии с законом правительство Пензенской области уходит в отставку", - передаёт слова пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дины Черёмушкиной ТАСС. Уточняется, что до формирования нового состава кабмина прежний состав продолжает действовать.

Ранее следователи предъявили обвинение губернатору Пензенской области, главе группы фармкомпаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве"). Все шесть подозреваемых арестованы Басманным судом Москвы до 20 мая.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получал взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на общую сумму свыше 31 млн рублей за предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. До этого он был председателем областного Заксобрания, главой Пензы и председателем гордумы.