85% участковых комиссий в России возглавляют женщины

В новом составе ЦИК соберётся уже на следующей неделе, доля женщин увеличится. Фото: Александр Зайцев

85% председателей участковых комиссий – женщины. В составах субъектовых комиссий их доля составляет почти 40%, в составах территориальных комиссий – около 65%.

Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на последнем заседании действующего состава комиссии.

«У избирательной системы, как оказалось, очень женское лицо. У нас 85 процентов председателей участковых комиссий – это женщины. Это мягкая сила, которая позволяет выдерживать на своих хрупких плечах всё, что обрушивается во время избирательных кампаний на членов комиссий», – передаёт слова главы Центризбиркома Эллы Памфиловой «Российская газета».

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ «О членах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». В новый состав ЦИК РФ вошли: Элла Памфилова, Наталья Бударина, Павел Андреев, Игорь Борисов и Андрей Шутов. Ещё по 5 кандидатур предложили Госдума и Совфед. В самом Центризбиркоме доля женщин увеличится: в уходящем составе их было три, а в новом будет четыре. В новом составе ЦИК соберётся уже на следующей неделе.