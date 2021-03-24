Госдума приняла закон о праве президента баллотироваться ещё на два срока

Согласно принятым поправка, быть избранным Президентом России можно не более двух сроков. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты приняли в третьем чтении поправки, которые приводят избирательное законодательство в соответствие с обновлённой Конституцией РФ. У действующего президента сроки обнуляются, он сможет баллотироваться ещё на два срока.

Согласно принятым поправка, быть избранным Президентом России можно не более двух сроков. Возглавить государство может гражданин РФ не моложе 35 лет, проживающий в России не менее 25 лет подряд и не имеющий иностранного гражданства.

"Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ", - говорится в сообщении Госдумы.

Поправками закрепляются также новые требования к главе ЦИК и к депутатам. Председателем Центризбиркома может быть лицо, достигшее 30 лет. В избирательном законодательстве закреплено, что кандидатами в депутаты Госдумы могут становиться только граждане, постоянно проживающие в России. Депутатом не может быть тот, кто приговорён к лишению свободы или имеет на день голосования неснятую судимость. Ограничение будет в силе до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля. Общая явка по России составила 67,97%. Всего проголосовали 74 114 014 избирателей. Поправки поддержали 77,92% голосовавших.