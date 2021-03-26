Владимир Путин назначил врио губернатора Пензенской области

Глава государства сегодня вышел с ним на связь и входе беседы в онлайн режиме подписал Указ о его назначении на пост. Фото: пресс-служба Кремля

Три дня Пензенская область оставалась без официально назначенного главы региона после отрешения от должности Ивана Белозерцева 23 марта. 26 марта Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора области.

Им стал сенатор Олег Мельниченко. Глава государства сегодня вышел с ним на связь и входе беседы в онлайн режиме подписал Указ о его назначении на пост.

"Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Пензенской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Напомним, что в прошлые выходные губернатор Иван Белозерцев, глава группы фармкомпаний "БИОТЭК" Борис Шпигель и ещё четыре подозреваемых были задержаны по делу о взятке, а затем арестованы до 20 мая Басманным судом Москвы.

Иван Белозерцев возглавлял Пензенскую область с сентября 2015 года.

Олег Мельниченко родился в Пензе в 1973 году. Занимал ряд постов в правительстве области, был заместителем полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе, затем перешёл в Совфед.