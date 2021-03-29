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29 марта 2021, 13:38

Минюст РФ зарегистрировал новое название «Справедливой России» после слияния с двумя партиями

По словам Сергея Миронова, объединенная левопатриотическая коалиция должна стать второй силой в парламенте.

По словам Сергея Миронова, объединенная левопатриотическая коалиция должна стать второй силой в парламенте. Фото: скриншот с сайта "Справедливой России"

Минюст России зарегистрировал изменения в уставе партии «Справедливая Россия», закрепляющие её объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России». О завершении юридического процесса объединения партий объявил председатель новой коалиции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов.

Как сообщает пресс-служба руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, юридические формальности объединения трёх партий завершены. В обновлённом уставе партии закреплено новое название коалиции «Справедливая Россия – За Правду». Также в уставе прописаны новые должности высшего руководящего состава. У партии появилось два сопредседателя: Геннадий Семигин, ранее возглавлявший «Патриотов России», стал председателем Центрального совета, а Захар Прилепин, возглавлявший «За Правду» - председателем Палаты депутатов.

По словам Сергея Миронова, объединённая левопатриотическая коалиция должна стать второй силой в парламенте.

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу мобилизовать на выборы 19 сентября «молчаливое большинство», которое не ходит на выборы и не верит, что с их помощью можно что-то изменить. Магистральная тема нашей повестки, с которой мы пойдём на эти выборы — это борьба с бедностью, это огромная беда для нашей страны и она создает колоссальный запрос на социальное государство и левую повестку», – сказал председатель нового объединения.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», 22 февраля XI Съезд «Справедливой России» принял поправки в устав партии, который принял решение о внесении изменений в название и принятии в состав партии членов партий «Патриоты России» и «За правду».

Областная газета Свердловской области

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