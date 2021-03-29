Эллу Памфилову переизбрали на должность председателя ЦИК РФ

Главой ЦИК РФ переизбрана Элла Памфилова. Фото: пресс-служба Кремля.

На первом заседании нового состава Центральной избирательной комиссии РФ состоялось тайное голосование за утверждение нового председателя центризбиркома. Главой ЦИК РФ переизбрана Элла Памфилова.

Результаты голосования озвучил председатель счётной комиссии Евгений Шевченко.

"За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову - 14 человек", - передаёт слова Евгения Шевченко ТАСС.

Кроме того, председатель счётной комиссии выдвинул на пост заместителя председателя нового состава ЦИК РФ зампреда прошлого состава Николая Булаева. Его кандидатуру утвердили. Секретарём ЦИК РФ избрали Наталью Бударину.

Напомним, что новый состав ЦИК РФ был окончательно сформирован 19 марта после указа Президента РФ Владимира Путина. В новый состав ЦИК РФ вошли: Элла Памфилова, Наталья Бударина, Павел Андреев, Игорь Борисов и Андрей Шутов. Ещё по 5 кандидатур предложили Госдума и Совфед. Отметим, что в Центризбиркоме доля женщин увеличится: в уходящем составе их было три, а в новом будет четыре. Ранее "Облгазета" писала, что 85% участковых комиссий в России возглавляют женщины.

Полномочия нового состава комиссии истекут в марте 2026 года.

На сайте Кремля появилось обращение Владимира Путина к участникам первого организационного заседания нового состава ЦИК РФ.

"Уверен, что профессионализм, твёрдая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", - говорится в обращении.