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30 марта 2021, 16:28

Премьер-министр РФ сменил главу Ростехнадзора

Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Алёшина с должности руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Новым главой Ростехнадзора стал Александр Трембицкий.

Как сообщает пресс-служба кабмина, с 2006 по 2010 год Александр Трембицкий был руководителем департамента по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края. С 2010 года возглавлял управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на Северном Кавказе.

В 2012 году он получил должность замглавы Ростехнадзора, на которой проработал более восьми лет.

Алексей Алёшин с 2000 по 2007 год работал заместителем гендиректора ОАО "Рособоронэкспорт", после чего перешёл на должность первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростехнологии" - там он также проработал около семи лет. Пост главы Ростехнадзора он занял в январе 2014 года.

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Областная газета Свердловской области

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