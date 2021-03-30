Топ-5 законов, которые вступают в силу в апреле

С 1 апреля производители «умной» техники должны будут устанавливать на неё отечественное программное обеспечение. Фото: Алексей Кунилов

Смартфоны с российским софтом, экзамен без «площадки», цены на сигареты, индексация социальных пенсий – «Областная газета» рассказывает о самых важных изменениях в законодательстве, которые ожидают нас в апреле.

На гаджеты будут устанавливать российское ПО

С 1 апреля производители «умной» техники (смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV) должны будут устанавливать на неё отечественное программное обеспечение. Цель нововведения – создать комфортные условия для конкуренции российских цифровых продуктов с зарубежными аналогами.

Требования касаются как российской, так и иностранной продукции. Пользователи новых смартфонов и планшетов (и на Android, и на iOS) найдут сервисы от компании «Яндекс» (браузер и поисковая система, «Яндекс.Карты и «Яндекс.диск») и холдинга Mail.ru Group, социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте»), приложения «Госуслуги», «МойОфис Документы» и даже мессенджер ICQ. Только на гаджетах с системой Android будут стоять Антивирус Kaspersky и платёжное приложение Mir Pay. Компьютеры и ноутбуки на базе Windows начнут оснащать программой «Мой офис стандартный. Домашняя версия». Среди программ для Smart TV – «Первый» («Первый канал»), «Смотрим» (ВГТРК), НТВ, Wink от «Ростелеком», ivi, Оkkо, Premier и другие.

Штрафовать за невыполнение требования начнут с 1 июля. Для должностных лиц штрафы составят 30–50 тысяч рублей, для юрлиц – 50–200 тысяч рублей.

«Площадку» и «город» объединят

С 1 апреля по новым правилам будут принимать экзамен на права. Согласно новому регламенту МВД России, из перечня испытаний для автомобилистов исключили «площадку» – проверять навыки управления транспортным средством будут сразу в условиях реального дорожного движения, причём вне заученных маршрутов. Правило коснётся кандидатов в водители легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

Пенсии проиндексируют

С 1 апреля на 3,4 процента проиндексируют социальные пенсии. Их, напомним, получают граждане, которые не накопили достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии. Также выплаты полагаются людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, индексация затронет 3,9 миллиона россиян. После индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Выплата пособий на детей станет адресной

С 1 апреля начнут действовать обновлённые правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях: будет учитываться доход и имущественная обеспеченность семьи.

«Если при выплате в базовом размере (50 процентов от регионального прожиточного минимума) среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75 процентов. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100 процентов»,- сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Ценовую политику в отношении сигарет ужесточат

С 1 апреля вводится единая минимальная цена на сигареты, ниже которой нельзя продавать табачную продукцию. Это, как отмечают в Госдуме, позволит избежать риска необоснованного занижения цен и уменьшить спрос на табак. Единую минимальную цену по специальной формуле рассчитывает Минсельхоз (сейчас это делают сами производители). В этом году она составит 108 рублей. Табачная продукция, произведённая или завезённая до 1 апреля, может быть реализована по старым ценам в течение трёх месяцев, а затем будет считаться контрафактной.

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