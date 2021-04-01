"Лидеры России": лифт или скамейка запасных?

«Россия – страна возможностей» создаёт кадровый резерв для регионов и крупных компаний. Фото: Алексей Кунилов

В среду стартовал новый сезон «Лидеров России» – флагманского проекта АНО «Россия – страна возможностей». А за несколько дней до этого с наблюдательным советом организации и победителями проводимых ею проектов пообщался Президент России Владимир Путин. Продолжительная встреча показала, что площадка со временем может превратиться в основной кадровый резерв страны, к которому органы власти и бизнес с каждым годом будут приглядываться всё активнее.

Сигнал для работодателей

Среди 26 реализуемых проектов на платформе «Россия – страна возможностей» проект «Лидеры России» можно назвать самым заметным и результативным. За три года в нём приняли участие более 660 тысяч человек. Учитывая, что с каждым годом количество заявок растёт (и за счёт новых участников, и за счёт тех, кому не удалось дойти до финала в прошлые годы), в этом году изъявить желание поучаствовать в конкурсе могут ещё более двухсот тысяч человек со всей России.

Финалистами проекта за три года стали 900 управленцев. 270 человек (в том числе не вышедшие в финал) получили серьёзные назначения.

– Честно говоря, я даже не ожидал, что, по-моему, два губернатора, несколько заместителей министров, федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители наших крупнейших компаний – все, кого я перечислил, прошли через эту платформу, – высказал своё удивление на встрече с АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин.

Участники «Лидеров России» получившие назначения на ключевые посты Мария Львова-Белова – сенатор Совета Федерации от Пензенской области

– сенатор Совета Федерации от Пензенской области Василий Орлов – губернатор Амурской области

– губернатор Амурской области Дмитрий Артюхов – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

– губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Олег Салагай – замминистра здравоохранения РФ

– замминистра здравоохранения РФ Павел Сорокин – замминистра энергетики РФ

– замминистра энергетики РФ Илья Торосов – замминистра экономики РФ

– замминистра экономики РФ Евгений Грабчак – замминистра энергетики РФ

– замминистра энергетики РФ Дмитрий Волков – замминистра строительства и ЖКХ РФ

– замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Огуряев – замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

– замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Тимур Закирзянов – глава города Урая (ХМАО)

– глава города Урая (ХМАО) Юрий Шалабаев – мэр Нижнего Новгорода

– мэр Нижнего Новгорода Ильмир Газизов – глава администрации г. Учалы (Башкортостан)

– глава администрации г. Учалы (Башкортостан) Евгений Григорьев – глава г. Якутск

С каждым годом мы видим, что всё больше конкурсантов получают важные назначения. По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ) Алексея Комиссарова, проекты платформы позволили сформировать кадровый резерв РСВ. Теперь организация планирует дать доступ к платформе губернаторам, чтобы они в режиме реального времени видели, кто из их регионов участвует в конкурсах и какой результат демонстрирует.

– Мы хотим дать возможность губернаторам выбирать из этого кадрового резерва самых перспективных ребят, естественно, с согласия участников, – отметил Алексей Комиссаров. – И в дальнейшем, может быть, эту практику распространять на крупные компании, чтобы такая возможность была не только у руководителей регионов.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что платформа поможет создать кадровый резерв для регионов и крупных компаний Фото: Владимир Мартьянов

Но говорить, что к текущему моменту «Лидеры России» уже стали самым эффективным «кадровым лифтом», всё-таки рано. Назначения пока не носят массового характера.

– Конкурс не предполагает, что победители и финалисты обязательно получат высокое назначение, – отмечает директор Школы академического и проектного развития уральского гуманитарного института УрФУ Сергей Звонарёв. – Платформа существует для того, чтобы все желающие могли оценить свои возможности и получить новые управленческие навыки. «Лидеры России» – это прежде всего – внешняя оценка сотрудников государственных и частных предприятий. И если человек хорошо показал себя в проекте – это сигнал для работодателя, что человек готов к продвижению по карьерной лестнице.

Шанс получают единицы

На самом конкурсе «Лидеры России» Свердловская область всегда находится в числе лучших. Она трижды входила в Топ-5 регионов по количеству полуфиналистов и финалистов (в 2017-2020 годах в полуфиналы попали 395 свердловчан, в финалы – 41 представитель области, а победителями стали 12 наших земляков). Но вот использовать официально подтверждённые таланты и умения своих представителей регион почему-то не спешит. На сегодняшний день участников конкурса нет ни в составе правительства области, ни среди мэров свердловских городов

Победитель первого сезона Виталий Баскин стал директором по развитию бизнеса компании «Сплат Глобал», а затем консультантом международной компании Boston Consulting Group.

стал директором по развитию бизнеса компании «Сплат Глобал», а затем консультантом международной компании Boston Consulting Group. Финалист первого сезона Марина Ботенёва была назначена руководителем HR-направления Уральского электрохимического комбината.

была назначена руководителем HR-направления Уральского электрохимического комбината. Финалист второго сезона Игорь Дубровин стал руководителем Центра развития социально-культурных инициатив региона, а затем – главой Управления капстроительства Свердловской области.

стал руководителем Центра развития социально-культурных инициатив региона, а затем – главой Управления капстроительства Свердловской области. Участник первого сезона конкурса Артур Зиганшин был назначен директором Шарташского лесопарка.

В тему Сейчас в кадровом резерве Свердловской области (в рамках которого специальную подготовку проходят кандидаты на руководящие должности в госучреждениях, в областных и муниципальных органах власти) среди 102 претендентов – два участника проекта «Лидеры России». Это уже упомянутый Артур Зиганшин и финалистка первого сезона проекта Ирина Курамшина.

В разговоре с «Облгазетой» конкурсанты очень позитивно отзываются о своём участии в проекте: им удалось получить новый опыт, завести полезные знакомства, «взбодрить мозги». Но однозначно говорить, что получили назначения благодаря показанным на конкурсе высоким результатам, они не берутся.

– Вряд ли мои назначения после участия в «Лидерах России» произошли из-за статуса финалиста проекта, – считает Игорь Дубровин. – Среди моих знакомых по «Лидерам России» есть те, кто после конкурса получил повышение. Но стал ли факт участия в проекте решающим или просто так совпало – сказать трудно. Хотя, я думаю, результаты конкурса всё-таки оцениваются как конкурентное преимущество сотрудников.

Но не все работодатели одинаково относятся к «Лидерам России».

– В частных компаниях опыт участия в конкурсе ценится меньше, чем в государственных. Это воспринимается как «nice to have» – некое достоинство сотрудника, которое не является каким-то решающим фактором при трудоустройстве, – рассказывает Виталий Баскин. – Но те конкурсанты, которые получают серьёзные назначения, по крайней мере могу судить об этом по своим знакомым, – это классные специалисты, настоящие профессионалы.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

"Лидеры России"-2021-2022 Регистрация на «Лидеры России» стартовала на сайте лидерыроссии.рф 31 марта. Приём заявок продлится до 26 апреля включительно (до 23:59 по московскому времени). Участники проекта смогут выбрать один из предложенных треков: «Бизнес и промышленность»

«Государственное управление»

«Наука»

«Культура»

«Здравоохранение»

«Информационные технологии». В апреле также объявят о старте международного направления

и трека для студентов от 18 до 25 лет. В этом году при отборе будет учитываться оценка управленческих способностей конкурсантов в выбранных ими отраслях. Конкурс проходит в три этапа. Дистанционные этапы конкурса будут проходить с апреля по середину июня 2021 года. Полуфиналы запланированы на конец лета – начало осени 2021 года. Финал конкурса состоится в марте 2022 года. Во время заявочной кампании конкурсанты должны заполнить анкету и записать видеообращение – в нём необходимо рассказать, почему они решили принять участие в конкурсе, и какое профессиональное достижение считают главным в своей жизни. На дистанционном этапе участники пройдут тесты (их смогут пройти все, кто записали видеообращение) и выполнят задания по выбранному направлению.

Возможности для каждого Проекты АНО «Россия – страна возможностей» носят разную направленность. В них могут принять участие политологи, бизнесмены, учителя, студенты, добровольцы, работники сферы туризма. Организация участвует в проведении хорошо известного чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia. А в прошлом году «Россия – страна возможностей» запустила проект «ТопБЛОГ», в рамках которого блогеры и эксперты научат конкурсантов развивать личные аккаунты в соцсетях. «Облгазета» выбрала три наиболее любопытных проекта. * Конкурс «Лидеры России. Политика» прошёл в прошлом году в преддверии выборов в Госдуму-2021. Цель конкурса организаторы сформулировали так: «Выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности». У каждого участника на сайте проекта был свой личный кабинет: на персональной страничке они могли рассказать о себе, ответить на вопросы зарегистрированных посетителей сайта и заручиться их поддержкой (такой открытостью, к слову, не мог похвастаться проект «Единой России» «ПолитСтартап», который стартовал осенью 2020 года и имел аналогичные цели). Официально проект «Лидеры России. Политика» не связывали с возможным выдвижением победителей на выборы. Но наставники в разговорах со СМИ допускали вероятность участия конкурсантов в кампании. Среди победителей были выпускники Уральского госуниверситета – политтехнологи Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев (известны по работе в «Bakster Group», последний также работал в администрации Президента РФ) и бывший вице-президент Фонда «Сколково» Станислав Наумов. Победители получили в наставники известных политиков и смогли пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж». А Дмитрий Гусев в феврале этого года возглавил центральный аппарат партии «Справедливая Россия». * Конкурс «Цифровой прорыв» предназначен для программистов, дизайнеров, управленцев и других представителей сферы IT. В рамках конкурса проходят тематические форумы, на которых участники разработают цифровые решения для медицины, образования, транспорта, социальной и других сфер. Цель конкурса – собрать команды, которые смогут создавать и внедрять прикладные цифровые продукты. В прошлом году в числе победителей оказались 14 свердловчан. Обучение конкурсантов нового сезона стартует в середине апреля. * Конкурс «Большая перемена» представляет собой оценку коммуникативных навыков старшеклассников, их умение работать в команде. В прошлом году в проекте приняли участие около миллиона школьников. Среди 600 победителей были 32 школьника из нашей области. Ребята, которые учились в 11-м классе, получили 1 млн рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио, которое предоставляется для поступления в вуз. В конце марта стартовал новый сезон проекта. Регистрация участников открыта на платформе bolshayaperemena.online до 1 июня 2021 года.