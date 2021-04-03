За полгода до выборов опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы

В топ-100 рейтинга эффективности депутатов Госдумы вошли пять свердловчан: Павел Крашенинников, Андрей Ветлужский, Дмитрий Ионин, Андрей Альшевских, Максим Иванов. Фото: Алексей Кунилов

Пять свердловчан вошли в топ-100 рейтинга эффективности депутатов Госдумы. Спрогнозированы шансы парламентариев на переизбрание в сентябре 2021 года.

Самый высокий коэффициент полезности депутатов Госдумы остаётся у уроженца Полевского Павла Крашенинникова, представляющего в нижней палате парламента Свердловскую область. Он намерен в шестой раз пойти в Госдуму. Павел Крашенинников стал первым кандидатом в депутаты от Среднего Урала, зарегистрированным на внутрипартийное голосование" Единой России". Разработчики рейтинга - политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев оценивают его шансы на переизбрание как высокие.

Такие же шансы, по их мнению, есть у свердловских депутатов: Андрея Ветлужских (59-е место в общем рейтинге), Дмитрия Ионина (72-е место) и Сергея Чепикова (283-е место). Первый из них в конце прошлого года входил в топ-50 самых эффективных депутатов. Низкий коэффициент переизбираемости у четырёх свердловчан: Льва Ковпака, Николая Езерского, Алексея Балыбердина и Антона Шипулина.

В рейтинге эффективности депутатов представители Свердловской области располагаются в следующем порядке:

Павел Крашенинников (1-е место, высокий коэффициент переизбираемости),

Андрей Ветлужских (59-е место, высокий коэффициент),

Дмитрий Ионин (72-е место, высокий коэффициент),

Андрей Альшевских (83-е место, средний коэффициент),

Максим Иванов (94-е место, средний коэффициент),

Александр Петров (116-е, средний коэффициент),

Зелимхан Муцоев (193-е, средний коэффициент),

Игорь Торощин (229-е, средний коэффициент),

Сергей Чепиков (283-е, высокий коэффициент)

Лев Ковпак (292-е, низкий коэффициент),

Николай Езерский (347-е, низкий коэффициент),

Балыбердин Алексей (364-е, низкий коэффициент),

Антон Шипулин (367-е, низкий коэффициент).

В Свердловской области заявку на участие в праймериз "Единой России уже подали 6 действующих депутатов Госдумы текущего созыва: Павел Крашенинников, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Андрей Ветлужских и Лев Ковпак. Ещё один представитель региона в нижней плате парламента Сергей Чепиков принял аналогичное решение – он подаст заявку в ближайшие дни. Александр Петров скорее всего в этом году от Свердловской области выдвигаться не планирует. Сразу несколько источников "ОГ" подтвердили, что он собирается подать заявку на участие в праймериз от другого региона — Еврейской автономной области. Выяснить планы Антона Шипулина пока не удалось.

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