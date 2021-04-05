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5 апреля 2021, 14:29

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

Ежегодное послание Президента Федеральному Собранию

Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Фото: пресс-служба Кремля

Названа дата выступления Президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Это произойдёт в среду, 21 апреля 2021 года.

Дату озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ближайшее время будет объявлено о начале аккредитации для представителей СМИ. При этом место проведения мероприятия пока неизвестно. Анонсировать содержание послания Дмитрий Песков традиционно не стал.

"Президент огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля", - передаёт ТАСС слова пресс-секретаря Президента РФ.

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин выступал с ежегодным посланием в середине января. Тогда он впервые предложил внести в Конституцию РФ ряд поправок, которые летом 2020 года были одобрены на всероссийском голосовании.

Областная газета Свердловской области

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