Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему переизбраться на пост главы государства

Действующий российский лидер сможет занимать свою должность ещё два срока. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который, в частности, разрешает ещё раз переизбираться на пост Президента страны. Действующий российский лидер сможет занимать свою должность ещё два срока.

Согласно тексту документа, опубликованного на портале правовой информации, положение о том, что один и тот же человек может занимать пост Президента РФ не больше двух сроков подряд применяется и к действующему главе государства, не учитывая его предыдущие сроки. Также в законе сказано, что президентом может быть человек в возрасте от 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имевший гражданства или вида на жительство в другой стране.

Кроме того, документ утверждает дополнительное требование для лица, занимающего должность председателя Центрального избиркома РФ - им может стать гражданин в возрасте от 30 лет. ЦИК РФ будет позволено досрочно прекращать полномочия членов региональных избиркомов, назначенных по его предложению, но только при наличии мотивированного представления и нового кандидата.

Помимо этого утверждается, что человек, который был осуждён и приговорён к лишению свободы за преступления средней тяжести, не может баллотироваться и быть избранным депутатами Госдумы РФ в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Добавим, что закон был разработан во исполнение поправок, внесённых в Конституцию РФ.