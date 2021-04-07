Владимир Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-Оола

Также российский лидер провёл встречу по видеосвязи с врио главы Республики Тыва. Фото: пресс-служба Кремля.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол принял решение о досрочном уходе в отставку. Президент России Владимир Путин принял его заявление и назначил временно исполняющего обязанности главы Тувы.

Врио главы Республики Тыва стал Владислав Ховалыга.

"Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Тыва", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также российский лидер провёл встречу по видеосвязи с врио главы Тува. Владимир Путин поручил Владиславу Ховалыге немедленно приступить к исполнению обязанностей.

Выборы главы Республики Тыва пройдут в сентябре 2021 года.

Шолбан Кара-Оол родился в селе Чодураа Улуг-Хемского района Тувинской АССР 18 июля 1966 года. В 1990 году он окончил философский факультет Уральского государственного университета, а через три года он окончил аспирантуру УрГУ.

С 1993 по 1997 годы он занимал пост гендиректора АО закрытого типа "Кардо", а затем ещё один год работал в должности гендиректора ООО "Докар". С 1998 по 2001 годы Шолбан Кара-Оол был членом Совета Федерации федерального собрания РФ.

С 2002 по 2003 он был депутатом Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва. В 2007 Шолбан Кара-Оол получил должность председателя правительства Республики Тыва, на которой проработал до 2016 года. 22 сентября того же года его назначили главой Тывы.

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