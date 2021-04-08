Президент РФ назначил врио губернатора Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области стал Алексей Русских. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Этим же документом глава государства назначил временно исполняющего обязанности главы региона.

Врио губернатора Ульяновской области стал Алексей Русских.

"Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ульяновской области", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Также Владимир Путин провел в режиме видеосвязи встречу с Алексеем Русских. Глава государства попросил врио главы Ульяновской области бережно относиться к людям, которые помогали губернатору развивать регион.

"Область, действительно, одна из ключевых, большая, промышленно развитая. Я, со своей стороны, хочу пожелать Вам и всем людям, которые будут работать вместе с Вами, успехов. Надеюсь, что мы их увидим", - сказал Владимир Путин Алексею Русских.

Об отставке Сергея Морозова стало известно накануне. Он опубликовал обращение к жителям региона в соцсетях. Сергей Морозов поблагодарил своих земляков и сообщил, что уже подал прошение об освобождении от должности губернатора по собственному желанию. Такое решение связано с планами баллотироваться в Госдуму.

Отметим, что это третий губернатор, который покидает должность с начала года. Накануне Владимир Путин отправил в отставку главу Республики Тыва Шолбана Кара-Оола. В конце марта Президент РФ отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.