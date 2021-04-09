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9 апреля 2021, 17:10

Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии

Сергей Меняйло

Глава государства назначил Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова. Также он назначил врио главы Северной Осетии.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, врио главы Северной Осетии назначен полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Принять отставку Главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова В.З. по собственному желанию. Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности Главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от занимаеомй должности", - говорится в тексте документа.

Отметим, что это четвёртый губернатор, который покидает должность в 2021 году. Накануне Владимир Путин отправил в отставку главу Республики Тыва Шолбана Кара-Оола. В конце марта Президент РФ отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Вчера, 8 апреля, российский лидер принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Областная газета Свердловской области

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