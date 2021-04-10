Врио главы Ульяновской области отправил правительство региона в отставку после вступления в должность

Алексей Русских подписал распоряжение об отставке правительства Ульяновской области в день вступления в должность врио губернатора региона. Члены кабмина будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
Соответствующий документ был подписан 8 апреля, в день, когда Президент России Владимир Путин назначил Алексея Русских на пост врио главы Ульяновской области.
"Объявить об отставке правительства Ульяновской области. Поручить: правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации Ульяновской области.
При этом заместители губернатора и его первый заместитель продолжать работать на своих должностях.
Отметим, что предыдущий губернатор региона Сергей Морозов ушёл в отставку по собственному желанию. Такое решение связано с желанием Сергея Морозова баллотироваться в Госдуму РФ.