Врио главы Ульяновской области отправил правительство региона в отставку после вступления в должность

Алексей Русских подписал распоряжение об отставке правительства Ульяновской области в день вступления в должность врио губернатора региона. Фото: пресс-служба Кремля.

Алексей Русских подписал распоряжение об отставке правительства Ульяновской области в день вступления в должность врио губернатора региона. Члены кабмина будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Соответствующий документ был подписан 8 апреля, в день, когда Президент России Владимир Путин назначил Алексея Русских на пост врио главы Ульяновской области.

"Объявить об отставке правительства Ульяновской области. Поручить: правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации Ульяновской области.

При этом заместители губернатора и его первый заместитель продолжать работать на своих должностях.

Отметим, что предыдущий губернатор региона Сергей Морозов ушёл в отставку по собственному желанию. Такое решение связано с желанием Сергея Морозова баллотироваться в Госдуму РФ.